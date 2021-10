Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile anti-COVID-19 sunt mai putin eficiente in cazul persoanelor cu sisteme imunitare slabite (imunocompromise), au concluzionat trei studii italiene, subliniind necesitatea administrarii dozelor de rapel (booster) la acest grup de persoane vulnerabile, potrivit cercetatorilor, relateaza Reuters.…

- Teodor Carnaț, doctor habilitat in drept, a vorbit despre sugestia pe care i-a facut-o Maiei Sandu, privitor la „demiterea Procurorului General”. „Eu i-am spus doamna Maia Sandu nu mergeți la modificari de Lege cu privire la Procuratura ca aceasta din punctul meu de vedere este neconstituțional,…

- Israelul dorește sa continue vaccinarea chiar și cu o a patra doza de vaccin impotriva COVID-19, in contextul in care 2,5 milioane de israelieni au fost deja vaccinați cu a treia doza. Un reprezentant al luptei impotriva covid-19 a indemnat in weekend la pregatire in vederea administrarii unei a patra…

- Puterea ”electorala” a liberalilor din Consiliul Județean Timiș va scadea, cel puțin temporar, Ciprian Trocan anunțandu-și decizia de renunțare la mandatul de consilier județean. Proiectul de constatare a renunțarii la mandat a fost votat, marți, de plenul CJT, astfel PNL va avea cu un vot mai puțin…

- Aproape 9 din 10 (86,8%) dintre romanii aflați in risc de saracie nu și-au putut permite o vacanța de o saptamana, in 2019, fiind a doua țara dupa Grecia (88,9%), și urmata de Croația (84,7%), Cipru (79,2%) și Slovacia (76,1%), potrivit Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC). Potrivit comunicatului,…

- Puțin mai mul din personalul medical s-a vaccinat, in vreme ce in București numarul a depașit 80%, susține Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, argumentand de ce se impune testarea personalului medical pe banii proprii. „Am inceput o documentare a situatiei vaccinarilor in randul personalului medico-sanitar…

- Republica Moldova a finalizat ancheta privind rapirea fostului judecator ucrainean de pe teritoriul țarii noastre și dus intr-o direcție necunoscuta, inca in luna aprilie a anului curent. „Eu pot sa va spun ca instituțiile statului au fost implicate. Noi am identificat oamenii care au fost implicați…