- Prim-ministra guvernului Estoniei s-a declarat șocata de imaginile in care premierul Ungariei apare strangandu-i mana dictatorului rus, Vladimir Putin. Kaja Kallas a spus ca imaginile sunt „foarte, foarte neplacute” și sfideaza logica, avand in vedere istoria relațiilor dintre Rusia și Ungaria, scrie…

- Budapesta și Varșovia au dat de ințeles ca ar putea bloca declarația summitului informal al UE care se desfașoara la Granada, vineri, daca partenerii europeni nu le vor asculta nemulțumirile, scriu AFP și The Guardian. Liderii celor 27 de state membre ale UE s-au intalnit vineri la summitul din Spania,…

- Comisia Europeana intentioneaza sa deblocheze fonduri europene in valoare de aproximativ 13 miliarde de euro pentru Ungaria pana la finele lunii noiembrie, in schimbul sprijinului Budapestei pentru majorarea bugetului blocului comunitar si pentru asistenta financiara pentru Ucraina, informeaza Financial…

- Șefa diplomației germane a reiterat luni promisiunea UE de a admite Ucraina, in debutul unei intalniri in care statele membre vor discuta despre modul in care pot ajuta suplimentar Kievul, in razboiul cu Moscova, scriu Politico și Handelsblatt.Miniștrii afacerilor externe din UE și șeful diplomației…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca este necesar sa fie clarificate ”probleme foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe negocierile asupra aderarii Ucrainei la blocul comunitar, informeaza Reuters și Agerpres . Statele din UE urmeaza…

- Comitetul de ancheta al Rusiei a declarat ca rezultatele testelor genetice au confirmat identitatea celor 10 persoane care au murit miercuri in accidentul aviatic și ca printre acestea se numara și fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit The Guardian.Avionul in care se aflau…

- Moscova a dezvaluit noi manuale de istorie care includ secțiuni despre invazia in Ucraina. Carțile au fost scrise in cateva luni, inainte ca elevii sa se intoarca la școala, scrie The Guardian.

- In așteptarea intrarii la domnul Orban. Celor care ne fac naționaliști și legionari, le transmitem ca americanii cand iși canta imnul nu sunt socotiți legionari , nici maghiarii, nici scoțienii, nimeni, a scris sambata pe Facebook Emanuel Petran , actor și regizor, care a mers la Baile Tușnad, dar s-a…