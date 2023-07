Șeful mercenarilor Wagner, Egheni Prigojin, in primul sau mesaj audio dupa o saptamana, a promis „urmatoarele victorii pe front” in viitorul apropiat, relateaza Meduza. „Avem nevoie de sprijinul vostru astazi mai mult ca niciodata. Va mulțumim pentru asta. Vreau sa ințelegeți – Marșul nostru pentru Justiție a fost despre lupta impotriva tradatorilor și mobilizarea societații noastre. Și cred ca am reușit in mare parte acest lucru. In viitorul apropiat, sunt sigur ca veți vedea urmatoarele noastre victorii pe front. Va mulțumesc, baieți!” – se arata in mesajul vocal, care a fost publicat de canalul…