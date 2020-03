Prietenii mă infectează cu fakenews Am un numar de prieteni și de cunoștințe de la care chiar am ceva pretenții. Sunt oameni școliți, au facut mai intotdeauna dovezi de caracter. Constat, insa, ca de la unii dintre ei primesc pe diferite canale de internet veritabile informații din categoria „fakenews”, mai ales in aceste zile in care ne bantuie balaurul COVID-19. […] Articolul Prietenii ma infecteaza cu fakenews apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupele mari ale Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Bacau, insoțiți de educatoarele Dorina Zota, Bernadeta Moreanu, Cornelia Apostu și Marinela Rotaru, au avut parte de o activitate deosebita. In cadrul proiectului tematic „Prietenii noștri”, in prima saptamana preșcolarii patrund in lumea animalelor…

- A cincea putere economica a Romaniei in anul 1989, județul Bacau a ajuns in 30 de ani in partea inferioara a clasamentului celor 41 de județe plus zona București, iar in Regiunea Nord-Est (județele Iași, Bacau, Suceava, Neamț, Botoșani și Vaslui) se menține cu greu pe poziția a doua, dar la unii indicatori…

- Sfarșiul de an a prins piețele țaranești pline de produse agricole cautate cu frenezie mai ales de gospodinele care pregatesc mesele de Craciun și de Anul Nou. Tarabele sunt, culmea!, pline cu de toate, de la nelipsitele verdețuri sau legume numai bune de aruncat in oalele aburinde cu diferite „gateli”,…

- „Sa mori in viata nu-i o noutate, Desigur si-a trai nu-i ceva nou” Esenin Cu poetul George Lesnea, unul dintre cei mai buni traducatori ai poetului, l-am descoperit pe Serghei Esenin. Gheorghe Tomozei, cu „Moartea unui poet”, m-a legat definitiv de Nicolae Labis. Pe Paul Verlaine l-am gasit alaturi…

- Consiliul local al municipiului Bacau a aprobat, in aceasta seara, proiectul primarului Cosmin Necula de atribuire de locuri de casa gratuite pentru tineri pe cele 42 de hectare primite de oraș, in 2004, de la Ministerul Apararii Naționale. Dupa mai mult de doua ore de discuții furtunoase, consilierii…

- Comuna mea natala, Lipova, un taram fara prea multe artificii, cu locuitori ancorați in propriile interese si aspirații, de la țarani simpli, pana la oameni cu pretenții, ascunde povești de viața uimitoare. Dincolo de micile excepții, acest taram, aflat la aproximativ 15 km de agitația civilizata a…

- Vremuri noi, presa noua Nu se asezasera bine noile elemente de structura politico-sociala din ultima decada a lui decembrie 1989, ca au si aparut publicatiile unei lumi radical schimbate. Practic, „in primele luni ale lui 1990, asistam la o explozie de aparitii in spatiul gazetaresc” (Ion Cristoiu,…

- In data de 19 decembrie 2019, incepand cu ora 13.00, cu prilejul Sfintei Sarbatori a Craciunului, copii instituționalizați ai Rețelei de Apartamente ,,Casa Mea” din Onesti și cinci copii ai unei familii din comuna Hemeius, județul Bacau vor primi la sediul Bazei 95 Aeriene Bacau, prin grija SC Electric…