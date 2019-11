Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul britanic Robbie Williams va lansa un nou album anul acesta, al 13-lea de studio din cariera sa, care va fi o continuare a "The Heavy Entertainment Show", materialul discografic aparut in 2016, potrivit contactmusic.com, potrivit Mediafax.Anunțul despre noul album a fost facut dupa…

- Robbie Williams l-a provoacat pe cantarețul Liam Gallagher la un meci de box, insistand ca lupta sa fie "profesionista", fara "echipament de protecție pentru cap", reinnoind astfel oferta pe care a facut-o in urma cu aproximativ doua decenii, la gala Brit Awards din 2000, potrivit contactmusic.net,…

- Cantand in bucatarie, dansand pe camp sau pe plaja si imitandu-l pe regretatul solist Freddie Mercury, fanii Queen au creat propriile versiuni ale unora dintre cele mai cunoscute melodii apartinand formatiei rock britanice, rezultand trei videoclipuri generate de utilizatori, dezvaluite joi, relateaza…

- Cantarețul britanic Robbie Williams a anunțat, vineri, ca va lansa primul sau album de Craciun, pe 22 noiembrie, iar materialul discografic va include atat piese originale, cat și coveruri, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX."The Christmas Present" va fi format din doua discuri, "Christmas…

- Cantarețul britanic Phil Collins, in varsta de 68 de ani, este dus in scaun cu rotile pe scena, dar se incapațaneaza sa onoroze toate spectacolele din turneul sau ”Not Dead Yet Live!”. Sambata, cantarețul a fost surprins de paparazzi in timp ce era impins catre sala de spectacole din Atlanta, Georgia,…

- George Burcea, care s-a cunoscut cu Andreea Balan la filmarea unui videoclip de-al cantareței, in 2014, i-a predat ștafeta apariției alaturi de soția lui unui prieten, actorul Silviu Mircescu. Acesta din urma ne-a marturisit ca George a mijlocit colaborarea lui cu Andreea pentru clipul de anul trecut…

- Cantaretul spaniol Camilo Sesto a murit sambata noapte la 72 de ani, din cauza unor probleme grave de sanatate. Prietenii apropiați a facut anunțul. „Va anuntam cu regret decesul marelui nostru prieten Camilo Sesto. Sa se odihneasca in pace", se arata in anunt. Muzicianul a murit la Spitalul Universitar…

- Cantaretul francez Manu Chao reediteaza albumul sau de debut, "Clandestino", vineri, la peste 20 de ani dupa ce a facut milioane de oameni sa cante si sa danseze pe ritmurile si acordurile acelui disc, sub forma unei noi versiuni ce va include trei piese inedite, inclusiv o reluare a cantecului care…