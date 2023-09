Stiri pe aceeasi tema

- Prietena lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani care a produs tragedia din localitatea 2 Mai, le-a povestit procurorilor ca la petrecerile organizate in casa acestuia se consuma o cantitate mare de droguri si medicamente, dupa care tinerii se plimbau cu Buggy Car-ul pe linia ferata, potrivit Agerpres.

- Prietena lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani care a produs tragedia din localitatea 2 Mai, le-a povestit procurorilor ca la petrecerile organizate in casa acestuia se consuma o cantitate mare de droguri si medicamente, dupa care tinerii se plimbau cu Buggy Car-ul pe linia ferata. De asemenea, fata a relatat…

- Vlad Pascu, soferul drogat de la 2 Mai, era cunoscut ca un consumator de droguri, iar familia sa cunoștea aceasta trista realitate. Tanarul fusese cercetat pentru deținere de droguri, dar a scapat de urmarirea penala, fiind pasionat de mașini și, mai ales, de apasarea ”pana la blana” a pedalei de accelerație.…

- Un tanar de 19 ani, prins drogat la volan, ca a ucis doi tineri, sambata, la ieșirea din stațiunea 2 Mai. Potrivit unei decizii a Tribunalului București, publicata pe portalul instanțelor de judecata, Vlad Pascu a fost cercetat in 2022 pentru deținere de droguri, dar procurorii DIICOT au renunțat la…

- Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate acestea, de fiecare data a fost lasat sa mearga mai departe,…