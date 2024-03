Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 74 de persoane au fost arestate in Rusia deoarece au inițiat sau au participat la acțiuni de protest in perioada scrutinului prezidențial, a anunțat ONG-ul OVD-Info. Arestarile au avut loc in principal in localitatea Kazan, din centrul Rusiei, și la Moscova. Organizația citata precizeaza ca…

- Iulia Navalnaia a chemat miercuri, intr-un mesaj video, alegatorii ruși sa-și manifeste opoziția fața de Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din 15- 17 martie, alegeri ce vizeaza readucerea lui la Kremlin, in absența vreunui adevarat candidat al opoziției. „Puteți vota pentru oricare alt candidat,…

- Dimitri Medvedev, un aliat de rang inalt al președintelui Vladimir Putin, a declarat luni ca Moscova va da dovada de cumpatare ca raspuns la o presupusa discuție interceptata a armatei germane in care s-ar vorbi despre un atac asupra Rusiei, dar nu va uita de asta, noteaza Rador Radio Romania. Dmitri…

- Președintele rus Vladimir Putin a explicat referirile istorice din interviul pe care i l-a acordat jurnalistul american Tucker Carlson prin dorința de a transmite Occidentului direcția gandirii ruse. A facut-o intr-un interviu acordat televiziunii Rossia 1, scrie Izvestia.„Tot ceea ce se intampla in…

- Peste 100 de persoane au fost arestate in Rusia in cadrul masurilor represive impotriva adunarilor care marcheaza moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Potrivit site-ului rus pentru drepturile omului, OVD-info, cel putin 100 de persoane au fost arestate in opt orase, inclusiv Moscova, Sankt Petersburg…

- Politia rusa a retinut cel putin douazeci de jurnalisti sambata, in timpul unui miting in Piata Rosie organizat de sotiile soldatilor care lupta in Ucraina si care cer intoarcerea sotilor lor de pe front, scrie AFP.Un cameraman AFP care a fost retinut in timpul manifestatiei a declarat ca aproximativ…

- Comisia Electorala Centrala l-a ”acceptat in unanimitate” pe Vladimir Putin candidat la alegerile prezedințiale din Rusia. Șefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a anunțat ca Putin a fost ”acceptat in unanimitate!”, transmite agenția de presa TASS Vladimir Putin și-a anunțat nominalizarea…

- Guvernul rus a propus marti extinderea, pana la finalul anului, a restrictiilor asupra miscarilor de capital, in urma carora exportatorii trebuie sa converteasca in ruble veniturile in valuta, pana la finalul anului, o decizie care ar urma sa sprijine rubla, transmite Reuters. Masurile adoptate in octombrie,…