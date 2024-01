Comisia Electorala Centrala l-a ”acceptat in unanimitate” pe Vladimir Putin candidat la alegerile prezedințiale din Rusia. Șefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a anunțat ca Putin a fost ”acceptat in unanimitate!”, transmite agenția de presa TASS Vladimir Putin și-a anunțat nominalizarea la candidatura la președinție pentru al cincilea mandat pe 8 decembrie, iar pe 18 decembrie a depus documentele la Comisia Electorala Centrala. Putin , in varsta de 71 de ani, este de 24 de ani la putere ca președinte sau ca premier. El candideaza ca independent, dupa ce s-a autopropus la alegerile…