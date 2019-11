Presedintele Klaus Iohannis a apreciat ca in acest moment mecanismele de protejare a fondului forestier functioneaza "suboptimal", fiind parcurs doar 15% din demersul necesar asigurarii unei protectii eficiente.



"Am facut tot ce poate sa faca presedintele. Am dezbatut chestiunea in mai multe sedinte CSAT, am chemat institutiile abilitate la raport si le-am cerut sa faca strategii sectoriale coerente. Unele au functionat, unele nu au functionat. Cred ca suntem - daca am descrie parcursul de la 0 la OK - cam la 15%. Mai este foarte mult de lucru. Nu are rost sa pictam niste lucruri…