Presedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca, a declarat, in noaptea de duminica spre luni, ca rezultatul votului din judet confirma ca presedintele Klaus Iohannis se bucura de o incredere foarte mare in fata aradenilor. "Vrem sa multumim cetatenilor din Romania si sa le multumim aradenilor. S-a confirmat ca presedintele Iohannis are o incredere foarte mare in fata cetatenilor din Arad si suntem bucurosi ca o sa ne pregatim de o competitie in turul II. Fie ca va fi cu doamna Dancila, fie cu domnul Barna, pana la urma presedintele Romaniei este cel care a fost sustinut detasat de catre…