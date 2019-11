Secretarul executiv al PSD Maramures, Dragos Titea, a declarat, duminica, dupa ce si-a exprimat votul, ca a votat pentru o tara in care sa nu mai existe ura, dezbinare si rautate. "Am votat azi cu inima pentru o schimbare in bine, pentru o Romanie in care sa nu mai existe ura, dezbinare, rautate. Am votat pentru un presedinte care nu fuge de munca, de oameni si de responsabilitati. Am votat pentru un presedinte care vine dintre oameni, un presedinte care munceste 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru toti romanii. Am votat cu inima si din inima pentru romani si pentru tara noastra", a spus Dragos…