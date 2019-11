Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis poate face un sigur lucru bun pentru Romania si anume ca pe 24 noiembrie, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, sa voteze cu Viorica Dancila, a declarat duminica, la Buzau, candidata social-democratilor."Eu cred ca Klaus Iohannis poate face un singur…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la faptul ca au fost inregistrate 2.000 plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ca PSD va contesta acest lucru. "Vom contesta acest lucru. Nu este…

- Viorica Dancila se afla, duminica, in județul Vrancea. Dupa ce a mers in targul de la Dumbraveni, candidata PSD la alegerile prezidențiale a participat, timp de cateva minute, la slujba Catedrala Ortodoxa, in Piata Moldovei din Focșani.Dupa slujba, premierul Romaniei a aprins și cateva lumanari,…

- PSD nu va merge la votul pentru investirea Guvernului, pentru ca nu doreste sa gireze un cabinet care nu semneaza Pactul pentru bunastarea romanilor si nu va duce mai departe proiectele pentru Romania, a declarat joi premierul demis Viorica Dancila, lider al PSD. Aflata intr-o vizita in judetul Constanta,…

- Președintele Klaus Iohannis a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care le cere alegatorilor sa vina sa voteze in numar cat mai mare la scrutinul in urma caruia va fi desemnat viitorul președinte al Romaniei, deoarece o prezența ridicata ar putea duce la ”o Romanie fara PSD”. ”Dragi romani,…

- Presedintele Klaus Iohannis nu a anuntat azi numele noului premier, cu toate ca a spus ca este nevoie urgent sa fie instalat un nou guvern. Seful statului a precizat ca urmeaza sa desemneze un nou prim-ministru luni sau marti, dupa o noua runda de discutii cu partidele parlamentare, consultari…

- Președintele Klaus Iohannis i-a telefonat direct ambasadorului roman la UE, Luminița Odobescu, și i-a cerut ca Romania sa voteze pentru Laura Codruța Kovesi, in COREPER. Anterior, VIorica Dancila a precizat ca Guvernul nu o susține pe Kovesi și ca Luminița Odobescu nu va vota pentru. Potrivit Digi 24,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat daca Viorica Dancila a mai incercat sa discute cu el despre remaniere, ca premierul nu a insistat deloc pe aceasta tema și ca l-a sunat cu cateva ore inainte sa trimita propunerile de miniștri.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile…