#Prezidenţiale2019/Dăncilă: Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu înapoi Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca a votat pentru o Romanie care sa mearga "inainte, nu inapoi" si din "inima pentru Romania si pentru romani".



"Am votat pentru o Romanie care sa mearga inainte, nu inapoi, spre vremuri in care nu aveam drepturi, nu aveam libertati, pentru ca toata puterea era in mainile unui singur om. Am votat pentru un mandat la Cotroceni in care sa vedem mai multa implicare, mai multa munca, mai mult respect si devotament pentru poporul roman si pentru interesele noastre nationale. Am votat cu inima si din inima pentru Romania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

