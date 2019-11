Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a anuntat vineri seara intr-o conferinta de presa la sediul partidului ca a luat decizia ca ministrii cu care a lucrat la Palatul Victoria sa-i cheme la dezbateri pe actualii ministri din guvernul liberal.„Am hotarat ca ministrii…

- Viorica Dancila a oferit prima reacție, dupa ce Rareș Bogdan a afirmat ca Direcția Naționala Anticorupție ar trebui sa o ancheteze pentru ca ar fi devalizat visteria Romaniei. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa iasa public și sa spuna de unde are Rareș…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a sustinut joi ca seful statului, Klaus Iohannis, doreste un "monopol de putere", este un presedinte "dictator", care vrea sa conduca Guvernul si Parlamentul si care isi ameninta contracandidatii cu procurorii, prin intermediari. "L-am vazut cu totii…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis "traieste in alta lume", "undeva in stratosfera, stapan peste o Romanie in care exista doar Partidul National Liberal", mentionand ca acesta se teme de o dezbatere, o confruntare directa cu…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat miercuri la sediul central al partidului, dupa conferința lui Klaus Iohannis, ca șeful statului se crede „in stratosfera”.„In 2014, Klaus Iohannis ne spunea textual ca o dezbatere intre contracandidații din turul 2 al alegerilor…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca viziunea si proiectele presedintelui Klaus Iohannis, candidatul liberalilor la prezidentiale, trebuie cunoscute de cetateni, sustinand ca, daca liderul PSD, Viorica Dancila, doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca președintele Klaus Iohannis nu va accepta sa participe la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila argumentand ca participand la o astfel de confruntare, președintele ar legitima-o. ”Nicio șansa, pentru ca nu ai ce sa stai de vorba cu un om care…

- Candidatul la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, critica inexistenta dezbaterilor inainte de scrutinul din 10 noiembrie si ii numeste pe Klaus Iohannis si Viorica Dancila "groparii" democratiei, el aratand ca este necesara "o reforma profunda a Constitutiei", care acum permite "asemenea derive".…