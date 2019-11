Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au demarat duminica cercetari pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata in doua cazuri de solicitare a urnei mobile in comuna Farcasesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, informeaza Agerpres.Citește și: IPJ Vrancea…

- O femeie a murit, duminica, in fata unei sectii de votare din orasul Stefanesti, judetul Arges, insa procesul electoral nu a fost afectat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, decesul s-a produs in curtea liceului care gazduieste Sectia de votare 173 din…

- Politistii au demarat duminica cercetari pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata in doua cazuri de solicitare a urnei mobile in comuna Farcasesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. Potrivit acestuia, politisti din cadrul Politiei…

- Politistii din Dolj au intocmit un dosar penal pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata la procesul de vot de la Izvoare. Un barbat ar fi solicitat urna mobila in numele altei persoane. „Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Plenita s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat de 47…

- Politistii fac cercetari pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata dupa ce un barbat a mers, duminica, sa voteze, iar reprezentantii biroului electoral al sectiei de votare au constatat ca pe numele alegatorului fusese inregistrata o cerere pentru urna mobila, acesta sustinand ca nu a facut…

- Un dosar penal, in cadrul caruia se fac cercetari privind savarsirea infractiunii de infectare a apei, a fost deschis de politisti, dupa ce in localitatea brasoveana Sona a fost constatat faptul ca o fantana a fost contaminata, potrivit Agerpres. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Polițiștii constanțeni au deschis duminica un dosar penal dupa ce o femeie de 47 de ani din Medgidia a incercat sa-și fotografieze buletinul de vot. Aceasta a declarat ca a vrut sa aiba o amintire de la alegerile prezidențiale, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu…

- Politistii doljeni au fost sesizati despre faptul ca la o sectie de votare din localitatea Plesoi presedintele sectiei si loctiitorul acestuia ar fi permis mai multor persoane sa intre in cabina de vot, in urma sesizarii fiind intocmit dosar penal pentru violarea confidentialitatii votului, au anuntat…