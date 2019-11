Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna este marele perdant din Turul I al alegerilor prezidențiale - nu doar ca nu a reușit sa intre in turul doi, dar scorul sau este mult mai mic decat al Vioricai Dancila de la PSD. Candidatul USR-Plus nu a reușit sa ia majoritatea voturilor in niciun județ din țara și nici macar in Diaspora.…

- Presedintele Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur al alegerilor prezidentiale. Dan Barna si Viorica Dancila, separati de 6 procente, se lupta pentru finala prezidentiala, arata EXIT Poll-urile realizate de IRES si de CURS-Avangarde. Datele au ca punct de referinta ora 19.00, asadar au mai fost…

- Exit poll IRES alegeri prezidentiale 2019, primul tur, ora 21.00. Klaus Iohannis 38,5 Viorica Dancila 22% Dan Barna 16,1% Mircea Diaconu: 7,9% Theodor Paleologu: 6,1% Kelemen Hunor: 3,9 % Alexandru Cumpanașu: 1,2% Citeste si: ALEGERI PREZIDENTIALE…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur.Dancila a declarat,…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Candidatii pentru alegerile prezidentiale duc o lupta stransa pentru a ajunge in turul II. Statistic, Viorica Dancila are cele mai mari sanse pentru a ajunge in marea finala alaturi de Klaus Iohannis. Intre timp, Dan Barna sustine alegerile anticipate…

- Se fac pariuri pe candidații la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019. O casa de jocuri de noroc anunța cotele celor zece principali pretendenți la funcția de președinte, anunța Digi24.Astfel, pariorii ii acorda lui Klaus Iohannis cele mai mari șanse. Asta inseamna ca are o cota mica:…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a dezvaluit, in premiera, ca a avut o discuție telefonica cu Președintele Klaus Iohannis. Ce i-a transmis acesta despre cazul de la Caracal? Exista vreo legatura intre aceasta convorbire și decizia lui Cumpanașu de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale?