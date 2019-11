#Prezidenţiale2019 / AEP: Alegătorii care au votat prin corespondenţă pot verifica online dacă plicurile au ajuns la destinaţie Alegatorii care au votat prin corespondenta la prezidentiale pot verifica online, pe site-ul votstrainatate.ro, daca plicurile cu votul lor au ajuns la destinatie, a anuntat, vineri, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit AEP, persoanele care s-au inregistrat pentru votul prin corespondenta si ale caror cereri au fost aprobate pot verifica pe site-ul votstrainatate.ro statusul primirii plicului de catre una dintre sectiile din Romania din cadrul Biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate sau de catre o ambasada ori misiune diplomatica. AEP precizeaza ca primirea plicului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

