Prezență surpriză la sediul PNL. A discutat cu Ludovic Orban „Dragi romani, in urma cu patru ani, prezența scazuta la vot a generat un Parlament cu un deficit considerabil de legitimitate. Un Parlament care a subminat statul de drept și instituțiile democratice. Un Parlament care a deteriorat imaginea Romaniei la nivel internațional. Un Parlament care a produs guverne impotriva carora s-a ieșit in strada. Un Parlament care a dus țara din criza in criza și a lasat-o vulnerabila in fața pandemiei”, a scris Orban pe Facebook, la scurt timp dupa intalnirea cu Nicușor Dan. Ultimele estimari dau PSD pe primul loc. Prezența la vot, extrem de slaba Liderul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis duminica seara, cu puțin inainte de ora 18.00, un mesaj romanilor sa iasa la vot, „pentru a nu repeta greseala de la alegerile parlamentare din 2016, atunci cand peste 60% dintre cetatenii cu drept de vot nu au participat la scrutin”. „Dragi romani, in urma cu patru…

- Liberalii au inceput sa se stranga duminica seara la fostul sediu al PDL din Aleea Modrogan. Prezența slaba la urne le da batai de cap peneliștilor, care au lansat, prin Ludovic Orban, un apel catre populație ca aceasta sa iasa la vot. Ludovic Orban și Nicușor Dan au fost nedesparțiți și in ziua alegerilor…

- Premierul Ludovic Orban face apel la români sa mearga la vot la alegerile parlamentare 2020, spunând ca nu trebuie repetata greșeala din 2016, atunci când peste 60% dintre cetațenii cu drept de vot nu au participat la vot. La ora 18.00, prezența la urne era de 27, 92%, iar daca acest…

- Nicușor Dan, fondatorul USR anunța ca va vota cu PNL la alegerile de duminica. „Opțiunea mea pentru votul de duminica e PNL. Consider ca un Guvern PNL puternic e cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. Chiar daca sunt fondatorul USR, consider, cu toata onestitatea, ca PNL e varianta…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a postat un mesaj cu ocazia Zilei Naționale in care transmite La mulți ani tuturor romanilor. Ea spune ca spera sa ajunga in țara cat mai repede. “Romanie draga, mi-e dor de tine si de ai mei. Astazi este o zi de sarbatoare. De aici de departe va transmit multa, multa sanatate,…

- "Pentru a-i ajuta pe producatorii agricoli care nu-și vor putea vinde marfa in piețele inchise din Capitala (a caror funcționare va fi temporar suspendata pentru a limita raspandirea COVID-19), municipalitatea bucureșteana va amenaja piețe volante și spații deschise suplimentare", a scris Nicusor…

- Președinta TNL Romania, Mara Mareș, va candida pentru un nou mandat in Camera Deputaților. Mara Mareș a ținut sa asigure faptul ca este un om de echipa și ca iși va dedica activitatea construcției noului București. ”Sunt onorata sa fac parte din echipa PNL Bucuresti , alaturi de care voi candida pentru…

- Romania va avea, in urmatorii sapte ani, oportunitati fara precedent in istoria sa, urmand sa beneficieze de fonduri importante de dezvoltare, a declarat duminica premierul Ludovic Orban. "In urmatorii sapte ani, Romania va avea niste oportunitati pe care nu le-a avut in istorie. In primul rand,…