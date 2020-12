Astazi au loc alegeri parlamentare in Romania. Alegatorii sunt chemați la vot pentru a decide cine va face parte din Parlamentul Romaniei pentru urmatorii patru ani. Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro.Secțiile de votare s-au deschis in Romania la ora 7:00 și se vor inchide la ora 21:00, cand vor fi facute publice primele date de tip exit-poll pentru alegerile parlamentare 2020. Prezența la vot ora 8:00 - 1,29%In prima ora de la deschiderea secțiilor de votare in Romania, au votat 236.103 de alegatori,…