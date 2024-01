In scenariul pesimist, vom adauga doar 55 km noi de autostrada, iar in cel optimist 140 km, conform Asociației Pro Infrastructura. Asociația Pro Infrastructura, ONG-ul care monitorizeaza lucrarile de infrastructura mare din Romania, a facut, ca in fiecare inceput de an, previziuni in ce privește cați kilometri noi de autostrada vom avea in 2024. ”In acest an avem foarte multe variabile și este greu de prezis cu exactitate ce va intampla, dar vom incerca. REALIST vorbind, ne vom bucura de 55 km (doar loturile sigure, DEx16 Oradea, A0 Sud 1, A7 Focșani și muzeele A0) in scenariul PESIMIST și pana…