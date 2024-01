Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de monitorizare electronica, operaționalizat incepand cu 1 ianuarie 2024, extins in Bacau și alte 19 județe pentru creșterea protecției in cazurile de violența domestica. Incepand cu 1 ianuarie 2024, Sistemul Electronic de Monitorizare Electronica a devenit operațional in 20 de județe din Romania,…

- Incepand de astazi, 1 ianuarie 2024, 20 de judete au intrat in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica. Incepand de astazi, 1 ianuarie 2024, 20 de judete au intrat in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica, transmite…

- Anunțul a fost facut Politia Romana Sursa articolului: Vești bune pentru victimele violenței domestice. De la 1 ianuarie se extinde sistemul de monitorizare electronica in 20 de județe Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- CSM Targoviște va juca cu CSM Constanța in etapa cu numarul 11, ultima din acest an, din Campionatul Național de Volei, Divizia A1. CSM Targoviște va juca partida maine, 16 Decembrie, ora 13:30, in Sala Polivalenta din Constanța, impotriva celor de la CSM Constanța. „Suntem increzatori in fetele noastre…

- „Violența este arma celor slabi, spunea Mahatma Gandhi. Incurajez toate persoanele care se afla in situații disperate sau sunt deja victime ale violenței domestice sa nu taca. Sa sune la numarul unic de urgența 112 sau la numarul dedicat victimelor violenței domestice, 0800.500.333, sa ceara ajutor”,…

- Pregatirea profesionala, o preocupare constanta a polițiștilor din Alba: Spațiu de pregatire sportiva și proceduri operaționale, inaugurat la Galda de Jos Vineri, 24 noiembrie 2023, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Alba, comisar-șef de poliție Dogaru Florin – Constantin, alaturi de șeful Biroului…

- Campania Poliției Capitalei are ca scop informarea publicului larg cu privire la consecințele grave ale comportamentului abuziv in familie. Prin campania STOP violenței in familie, Poliția Capitalei urmarește informarea cetațenilor cu privire la fenomenul violenței domestice și incurajarea victimelor…

- Campania Poliției Capitalei are ca scop informarea publicului larg cu privire la consecințele grave ale comportamentului abuziv in familie. Prin campania STOP violenței in familie, Poliția Capitalei urmarește informarea cetațenilor cu privire la fenomenul violenței domestice și incurajarea victimelor…