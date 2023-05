Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 3,38 dolari, sau cu 4,3%, la 75,93 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 3,41 dolari, sau cu 4,5%, la 72,25 dolari pe baril. Cele doua contracte au atins cele mai reduse niveluri de dupa 24 martie. Principalii indici bursieri de pe Wall Street au scazut dupa ce secretarul de Trezorerie Janet Yellen a declarat ca guvernul SUA ar putea ramane fara bani in decurs de o luna, in timp ce investitorii asteapta decizia de politicamonetara a Rezervei Federale. Costul asigurarii impotriva unui default…