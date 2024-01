Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,44 dolari sau cu 3,2%, la 78,33 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,45 dolari, sau cu 3,5%, la 72,83 dolari pe baril. Ambele valori de referinta ale petrolului au crescut pentru prima data in cinci zile si cel mai mult intr-o singura zi de la jumatatea lunii noiembrie. Oprirea completa a productiei la campul petrolier Sharara, din Libia, stat membru al OPEC, de 300.000 de barili pe zi (bpd), a fost determinata de niste actiuni de protest. ”Inchiderea Sharara se adauga cu siguranta…