Preţurile petrolului au scăzut marţi cu peste 3%, ca urmare a ofertei mari din SUA şi a cererii scăzute din China Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,37 dolari, sau cu 3,6%, pana la 89,25 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 3,12 dolari, sau cu 3,7%, la 82,34 dolari pe baril, dupa ce au crescut cu peste 1 dolar la inceputul sesiunii. China, cel mai mare importator de titei din lume, a amanat pe termen nedeterminat publicarea indicatorilor economici programati initial sa fie anuntati marti, indicand pietei ca cererea de combustibil este scazuta semnificativ in regiune. ”Nu este un semn bun cand China decide sa nu publice cifrele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

