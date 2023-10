Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile israeliene au decis evacuarea a 28 de comunitați din apropierea graniței cu Libanul. In același timp, este așteptata deschiderea punctului de trecere de la Rafah, de la granița Fașiei Gaza cu Egiptul. Israelul și Hamas au negat informațiile aparute in presa internaționala privind o incetare…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca a trimis material medical pentru 300.000 de persoane din Fașia Gaza, care a ajuns pe un aeroport egiptean din apropierea enclavei palestiniene. Materialul medical va putea ajunge la destinație, imediat ce accesul umanitar va fi posibil prin punctul de…

- Israelul ar fi de acord cu crearea unor ‘zone securizate’ pentru palestinieni in interiorul Fasiei Gaza, a declarat vineri un inalt responsabil american, care il insoteste pe secretarul de stat Antony Blinken in turneul regional in Orientul Mijlociu, transmite AFP. ‘Una din chestiunile pe care le-am…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si de sase zile in razboi cu Israelul, a respins propunerea crearii unui coridor umanitar facuta de Egipt, pentru ca aceasta ”ar forta poporul palestinian sa isi paraseasca patria” si ar implica noi stramutari si cautari de locuri…

- Egiptul a ramas si miercuri evaziv asupra posibilitatii de a deschide punctul de trecere de la Rafah pentru a le permite palestinienilor din Fasia Gaza sa se refugieze din fata blocadei si bombardamentelor intense asupra acestei enclave aflate sub asediul armatei israeliene dupa ce gruparea islamista…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Ambele parti anunta sute de morti, Israelul 200, iar Autoritatea Palestiniana peste 230 in atacurile declansate dimineata de Hamas si continuate cu o contraofensiva dura a armatei israeliene aeriana si terestra. Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a trimis Consiliului de Securitate o scrisoare…

- Atacurile din Israel au inceput la ora 06:30, iar sirenele de alarmare au inceput sa sune. Ana Baniciu și Raluka sunt printre cei aflați in vacanța in Israel, mai precis in Tel Aviv, in acest moment. Ana Baniciu și Raluka au calatorit in Israel cu speranța de a trai experiențe memorabile, dar liniștea…