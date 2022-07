Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut marti cu circa 10 dolari pe baril, din cauza temerilor legate de o posibila recesiune globala, care ar duce la reducerea cererii chiar si in cazul unei intreruperi a livrarilor, in timp ce lucratorii din sectorul petrolului si gazelor din Norvegia au inceput o actiune…

- Cotatia titeiului Brent, de referinta la nivel global, a scazut cu 10,77 dolari, sau cu 9,5%, la 102,73 dolari pe baril, pana la ora 15:43 GMT (18:43 ora Romaniei). Pretul petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 9,30 dolari, sau cu 8,6%, la 99,13 dolari pe baril, de la inchiderea…

- Cotatia petrolului Brent a avansat cu 3,07 dolari, sau cu 2,8%, la 113,12 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a avansat cu 3,35 de dolari, sau cu 3,2%, la 107,62 dolari pe baril. ”Rezerva Federala a vorbit foarte ferm, ceea ce submineaza cresterea preturilor…

- Pretul petrolului a crescut luni, 6 iunie, cotatia barilului de titei Brent depasind 120 de dolari, dupa ce Arabia Saudita a majorat preturile pentru titeiul sau vandut in iulie, indicand o oferta restransa, transmite Digi24 cu referire la Reuters.

- Contractele futures la petrol au crescut luni, Brent-ul depașind 120 de dolari/baril dupa ce Arabia Saudita a majorat prețurile pentru vanzarile sale din iulie, semnaland o oferta restransa chiar și dupa ce producatorii OPEC+ au convenit sa accelereze creșterea producției in urmatoarele doua luni.…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 4-, in conditiile in care preturile benzinei din SUA au atins un maxim istoric, pietele bursiere au crescut vertiginos, dar si in contextul temerii ca aprovizionarea ar fi mai dificila daca Uniunea Europeana va interzice petrolul rusesc, dupa ce…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,43 dolari, sau cu 1,3%, la 112,31 dolari pe baril pana la ora 16:18 GMT (19:18 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a urcat cu 1,50 dolari, sau cu 1,4%, la 109,77 dolari pe…