Se va face curatenie in cimitirele din Homoroade

In acest an, in perioada 15 septembrie – 1 noiembrie, Primaria Homoroade cu sprijinul preotilor, consilierilor parohiali, consilierilor locali si membrilor comunitatii, va demara o actiune de curatenie a cimitirelor din comuna. „O sa stabilim o zi sau doua pentru fiecare cimitir si vom desfasura actiuni… [citeste mai departe]