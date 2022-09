Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut luni, ignorand asteptarile referitoare la o cerere mai slaba, pe fondul preocuparilor tot mai mari privind aprovizionarea, inainte de venirea iernii, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,51 dolari, sau 1,6-, la 94,35 dolari pe baril.…

- Vorbind inaintea discutiilor de urgenta ale Uniunii Europene care vizeaza scaderea preturilor energiei, care vor avea loc vineri, Van der Straeten a declarat ca Belgia doreste un plafon de pret dinamic la nivelul UE pentru gazul tranzactionat la bursa, legat de pietele asiatice, pentru a asigura securitatea…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a declarat luni ca ”acordurile cu Comisia Europeana au fost rupte”, acuzand aceasta institutie ca nu a respectat intelegerea de a debloca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Poloniei in schimbul desfiintarii camerei disciplinare pentru judecatori, relateaza…

- Liderii celor mai industrializate șapte țari din lume (G7) iau zilele acestea, in Germania, o serie de decizii pentru contracararea expansiunii Chinei și limitarea efectelor cauzate de razboiul dus de Rusia in Ucraina. Programul G7 urmarește sa stranga 600 de miliarde de dolari care sa fie investiți…

- UPDATE Ministerul apararii de la Moscova a sustinut luni ca nu Rusia, ci Ucraina este de vina pentru lovitura de racheta de duminica dimineata asupra unui bloc de locuinte din Kiev, intrucat o racheta antiaeriana ucraineana Buk ar fi interceptat eronat o alta racheta antiaeriana, de tipul S-300, lansata…

- Potrivit unui raport obținut de New York Times, comandouri din 20 de țari și servicii secrete precum CIA ajuta Ucraina cu transporturi de arme. De asemenea, acestea antreneaza trupele Kievului, citeaza Der Tagesspiegel. In lupta impotriva invadatorilor ruși, armata ucraineana este din ce in ce mai dependenta…

- Kremlinul spune ca decizia sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate la aderarea la UE este o „afacere interna a Europei”. Acesta a fost raspunsul purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la intrebarile jurnaliștilor.…

- Vladimir Putin a declarat vineri, la forumul de la Sankt Petersburg, ca Moscova nu are „nimic impotriva” posibilei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza TVR. Președintele rus a facut aceasta declarație vineri, dupa ce Comisia Europeana a recomandat acordarea statutului de candidat Ucrainei…