- Cele mai importante scumpiri ale locuintelor din primul trimestru au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).

- Preturile locuințelor au crescut cu 1,3% in zona euro si cu 1,7% in UE, in primul trimestru din 2021 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania,…

- In 2019, 46% din populația UE locuia in apartamente, in timp ce puțin peste o treime (35%) din populație traia in case decomandate și aproape o cincime (19%) locuia in case semidecomandate sau terase. potrivit unei analize Eurostat. Apartamentele au devenit cel mai comun tip de reședința in 14 state…

- Fortele Navale Romane preiau presedintia Forumului Comandantilor Marinelor Militare Europene, iar urmatoarea reuniune a acestui organism va avea loc anul viitor la Bucuresti. Seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, a participat, miercuri si joi, la Forumul sefilor…

- Statele membre ale Uniunii Europene au alocat in 2019 o suma de 30,90 miliarde de euro pentru servicii de protectie impotriva incendiilor, echivalentul a 0,5% din totalul cheltuielilor guvernamentale, tarile unde aceste servicii au cea mai mare pondere fiind Bulgaria - 0,9%, Romania - 0,8% si Cehia…