- Noua state ale Uniunii Europene (Bulgaria, Cehia, Croatia, Italia, Letonia, Lituania, Romania, Slovacia si Ungaria) nu au semnat o declaratie pentru promovarea politicilor in favoarea comunitatilor LGBTIQ+, prezentata vineri tarilor membre de presedintia belgiana a Consiliului UE, informeaza agentiile…

- Se implinesc 20 de an de la cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene. Pe 1 mai 2004, la Blocul comunitar au aderat 10 țari. Este vorba de Cipru, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. Pe linga 10 membri noi, Uniunea Europeana s-a ales cu 73…

- In 2023, mai bine de 195,7 milioane de persoane din UE cu varste intre 20 și 64 de ani aveau serviciu, procentul fiind de peste 75%, cel mai mare de cand se fac masuratori Eurostat, arata B1Tv. A fost al treilea an consecutiv de creștere dupa scaderea la 72% din 2020, cauzata de pandemia de coronavirus.…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna martie pana la 2,6%, de la un nivel 2,8% in februarie si unul de 3,1% in ianuarie, insa Romania este, pentru a treia luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate miercuri de Eurostat.In luna…

- Primele estimari publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) arata ca productia de servicii a crescut cu 1% in Uniunea Europeana si cu 1,5% in zona euro, in ianuarie, comparativ cu decembrie 2023, in timp ce Romania a raportat cel mai sever declin. In decembrie 2023, productia de…

- Comisia a publicat luni sase bilanturi aprofundate, pentru Romania, Cipru, Tarile de Jos, Slovacia, Spania si Suedia. Raportul privind mecanismul de alerta identifica statele membre cu privire la care ar trebui realizate bilanturi aprofundate pentru a se evalua daca statele respective se confrunta cu…

- Dupa ce la inceputul lunii martie au avut loc mai multe scaderi ale prețului la pompa al carburanților, astazi are loc și prima scumpire. Variațiile de preț nu sunt semnificative, dar ilustreaza un trend , la fel ca și scaderile anterioare. La Petrom, de exemplu, de la inceputul lunii martie prețul…

- In trimestrul al patrulea din 2023, PIB-ul ajustat sezonier a ramas stabil atat in zona euro, cat și in UE, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit unei estimari publicate de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. In trimestrul al treilea din 2023, PIB-ul scazuse cu 0,1% in zona euro…