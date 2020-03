Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara a fost prezentata ORDONANȚA MILITARA nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Vezi mai jos documentul integral: Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuinței/gospodariei, este permisa și in afara intervalului…

- Preturile la gaze, energie electrica si energie termica, dar si la carburanti vor fi plafonate si nu pot creste peste nivelurile din data de 29 martie, pe toata perioada starii de urgenta, a anuntat duminica ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela.

- In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, valabilitatea voucherelor de vacanta emise in anul 2019 este prelungita pana la 31 mai 2021. Anuntul a fost facut vineri print-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Guvernul a adoptat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca se contureaza o rectificare bugetara extraordinara pentru a aloca mai multi bani pentru sanatate si pentru protectie sociala si ca Guvernul e pregatit ca joi sa dea OUG pentru amanarea platii ratelor la banca pentur persoane fizice si firme. Este…

- Ordonanța militara nr. 3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19 a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I, in noaptea de 24 spre 25 martie 2020. Prevederile acestei ordonanțe, care intra in vigoare, sunt, conform textului integral, urmatoarele: ORDONANȚA MILITARA nr. 3 din 24.03.2020…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri lucreaza la un proiect de Ordonanta de Urgenta privind prelungirea valabilitații voucherelor de vacanta care expira în luna mai sau toate care au fost eliberate anul trecut, a anunțat ministrul Virgil Popescu."Le prelungim pâna…

- ORDONANȚA MILITARA din 21.03.2020 – privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art.24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.22 din 21…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim de consum lunar, pentru protejarea cetatenilor de posibile cresteri bruste si substantiale de preturi. Plafonarea ar urma sa fie facuta pe perioada…