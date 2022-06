Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa rafinariilor de petrol din Africa subsahariana, coroborata cu creșterea prețurilor la țiței din cauza razboiului din Ucraina, a facut ca țarile sa fie periculos de sarace in combustibil, perturband companiile aeriene și provocand cozi la benzinarii, potrivit analizei Reuters.

- In Romania prețurile locuințelor au crescut cu 15 la suta fața de 2010, in timp ce chiriile au crescut cu 22 la suta. Romania este una dintre cele opt țari din Uniunea Europeana in care chiriile cresc mai mult decat prețurile locuințelor. Campioana este Estonia, unde din 2010 chiria a crescut cu 171,39…

- Prețurile locuințelor au crescut in zona București-Ilfov cu 14% in ultimul an, iar cele mai scumpe apartamente pot fi gasite in Sectorul 1 și in Voluntari. Orașul din nordul Capitalei vine astfel cu o oferta mai scumpa decat celelalte cinci sectoare...

- Cluj-Napoca a ajuns din nou in fruntea orașelor din Romania. De data aceasta, fiind singurul oraș in care prețurile apartamentelor au crescut mai mult decat salariul net . In Cluj-Napoca prețurile de vanzare ale apartamentelor s-au apreciat cu 80%, in termeni reali, in perioada 2015 - 2021, depașind…

- In Cluj-Napoca prețurile de vanzare ale apartamentelor s-au apreciat cu 80%, in termeni reali, in perioada 2015 - 2021, depașind creșterile salariului mediu net (de 74%). Și in celelalte trei orașe mari analizate de ValorEasy (București, Iași și Timișoara) prețurile au crescut, dar nu au depașit creșterile…

- Care este orașul mare din Romania unde prețurile apartamentelor au scazut, in contextul in care toate celelalte orașe mari au inregistrat creșteri de preț. Ultimul raport al Imobiliare.ro arata ca proprietarii de apartamente din marile orașe și-au marit pretențiile in ceea ce privește prețurile apartamentelor,…

- Conflictul militar din Ucraina nu a influențat semnificativ, cel puțin momentan, prețurile de pe piața rezidențiala. Variații pozitive au avut loc pe ambele segmente de piața, insa cele mai semnificative s-au consemnat pe segmentul rezidențial nou. Piața din Timișoara a avut o evoluție constanta, cu…

- Intre 15% si peste 100% sunt procentele cu care s-au majorat preturilor principalelor materiale de constructii din martie 2021 pana in martie 2022, in conditiile in care si in primavara anului trecut aceleasi materiale trecusera deja prin cateva runde de scumpiri, scrie ZF. Acestea sunt preturile…