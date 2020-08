Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de romani sunt asteptati pe litoral in ultimul sfarsit de saptamana cu preturi mari. Tarifele la cazare vor fi mai mici de saptamana viitoare, cu atat mai mult cu cat hotelierii nu au reusit sa umple camerele nici in plin sezon.

- Libra Internet Bank a obtinut un profit net de peste 25,7 milioane de lei, in primele sase luni ale anului, mai mic decat profitul de 51 de milioane de lei inregistrat in perioada similara a anului trecut, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de banca, potrivit Agerpres."In contextul…

- Romania a avut schimburi comerciale cu India in valoare de 201,4 milioane dolari in primele cinci luni, in scadere cu 33,1% fata de aceeasi perioada din 2019, India aflandu-se pe locul al patrulea in randul partenerilor comerciali din Asia ai tarii noastre, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert…

- G.S.Jivanescu Autoritatea de turism a Croatiei [HTZ] a anuntat bilantul lunii iulie. In comunicatul de presa dat publicitatii la 1 august si avand la baza datele colectate de sistemul eVisitor, se precizeaza ca numarul persoanelor ce si-au petrecut cel putin o noapte de cazare intr-o facilitate comerciala…

- Peste 14.240 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania in luna iulie a acestui an, in scadere cu 44% fata de iulie 2019, potrivit unei analize preliminare a inmatricularilor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).Din numarul total de autovehicule…

- Scaderi dramatice in privința numarului de turiști in județul Gorj. Potrivit Direcției Județene de Statistica Gorj, in luna mai, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica existente in judetul Gorj s-au inregistrat 396 de sosiri ale turistilor (fiind in scadere cu 94,7% fata…

- Mii de rezervari pe litoral pentru prima saptamana din iunie.Vezi ce prețuri sunt la cazare Circa 10.000 de rezervari au fost facute de turisti pentru a petrece prima saptamana din luna iunie in statiunile de pe litoralul romanesc, a informat, sambata, presedinta Federatiei Asociatiilor de Promovare…

- Direcția Județeana de Statistica Gorj a finalizat rapoartele statistice valabile in perioada de pandemie. Este vorba de prima luna din pandemia de coronavirus. Aproape la toate capitolele, in luna martie, au fost inregistrate scaderi. In ceea ce privește turismul, sosirile inregistrate in structurile…