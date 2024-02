Stiri pe aceeasi tema

- Schema de plafonare-compensare a facturilor la energie și gaze naturale din Romania a ajuns in atenția Comisiei Europene, potrivit unui raspuns transmis de Bruxelles la solicitarea HotNews.ro. Aceasta in contexul in care prețurile in toata Europa sunt la nivelurile dinaninte de criza energetica, iar…

- Transportatorii din Romania sunt umiliti si au pierderi financiare uriase ca sunt nevoiti sa astepte ore in sir si chiar zile la punctele de trecere a frontierei, a atras atenția, in Parlamentul European, Dan Nica.„Astazi, in Romania, zeci de mii de transportatori sunt in strada si protesteaza pentru…

- Autoritațile romane sunt criticate dur de catre Comisia Europeana pentru modul in care arata proiectul de Planul Național Integrat in domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice 2023-2030 - PNIESC (forma revizuita), potrivit unor documente ale Comisiei. Romania este acuzata ca a depus proiectul pe 31…

- Un document semnat de Casian-Pavel Nițulescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, ne spune cum de a redevenit Romania exportator de curent deși nu a venit cu nicio capacitate de producție noua mai de anvergura. In semestrul I al anului 2023, Romania a devenit exportator net de energie electrica,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ajutorul a trei țari, printre care și Romania, pentru electricitate, dupa ce Ucraina a fost extrem de afectata de bombardamentele rușilor.Operatorul rețelei naționale de electricitate din Ucraina, Ukrenergo, a anunțat ca se confrunta cu o situație extrem…

- Blocul Național Sindical, afiliat la Federația Europeana a Sindicatelor (ETUC), va participa la Bruxelles, in data de 13 decembrie 2023 la protestul organizat de ETUC. Invitam alaturi de noi toți membrii de sindicat din Romania! Protestul este organizat impotriva masurilor de austeritate pe care Parlamentul…

- Versiunea electrica a lui Peugeot 308 a ajuns oficial și in Romania. In aceasta configurație, noul model este disponibil cu o singura motorizare electrica, de 156 de cai putere. Propulsorul este alimentat de o baterie de 51 de kWh, de unde rezulta o autonomie de 410 kilometri in regim WLTP. Bateria…