Un nou record de preț a fost realizat de catre o mașina Porsche noua, in cadrul unei licitații de aproape 240 de milioane de dolari in care s-au batut mai multe recorduri mondiale. Casa de licitații Sotheby’s a anunțat ca a doborat mai multe recorduri mondiale, dupa ce a reușit sa adune un total de 239,2 milioane de dolari intr-o licitație de trei nopți in Monterey, California. 95% din toate loturile au fost vandute, facand-o licitația de automobile cu cele mai mari incasari de pana acum. Vanzarea a inceput joi, zi in care s-au strans peste 41 de milioane de dolari, vedeta fiind Mercedes-Benz…