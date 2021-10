Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a crescut din nou luni, o tendința care se manifesta de mai multe saptamani, in condițiile in care criza energetica care afecteaza marile economii nu da semne de atenuare, pe fondul creșterii activitații economice și al ofertelor limitate de la marii producatori, scrie Reuters.

- Cu toate ca cererea de petrol este in crestere, sustinuta de revenirea activitatilor economice de la minimele atinse in pandemie, OPEC+ a decis in aceasta saptamana sa mentina un acord care prevede eliminarea treptata a restrictiilor aplicate productiei, in loc sa accelereze acest proces. Intre timp,…

- Preturile petrolului si-au revenit joi si au inchis in crestere, recuperand pierderile inregistrate in timpul tranzactiilor, pietele considerand ca este improbabil ca Statele Unite sa elibereze din rezervele de petrol pastrate pentru situatii de urgenta sau sa interzica exporturile pentru a compensa…

- Cotatia petrolului Brent a coborat cu 1,9%, la 73,92 dolari pe baril, dupa ce a atins un minim al sedintei de 73,52 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 2,3%, la 70,29 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a coborat pana…

- Preturile petrolului au scazut luni cu 2%, din cauza aversiunii fata de risc a investitorilor si a aprecierii dolarului, care face achizitiile de titei mai costisitoare pentru detinatorii de alte monede, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 1,9%, la 73,92 dolari pe baril,…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1% din cauza progreselor lente de reluare a productiei in Golful Mexic, dupa distrugerile provocate de uraganul Ida, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 1,2%, la 72,58 de dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West…

- Piata petrolului a avut o evolutie ascendenta in prima jumatate a anului 2021, dar a scazut cu circa 15% de la inceputul lunii iulie. Valul recent al infectiilor de coronavirus la nivel mondial a redus calatoriile globale si pune in pericol activitatile economice, chiar in perioada in care marii producatori…

- Pretul petrolului a scazut brusc luni, 19 iulie dupa ce OPEC a depasit un set intern de obstacole si a ajuns la un acord de majorare a productiei, starnind temerile cu privire la generarea unui surplus pe masura ce cazurile de Covid-19 continua sa creasca in tot mai multe tari, transmite Reuters,…