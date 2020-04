Stiri pe aceeasi tema

- Un baril de West Texas Intermediate pentru livrare in mai se tranzactioneaza marti dimineata la 1,10 dolari, fata de un pret de inchidere de -37,63 de dolari luni seara la New York, acesta fiind cel mai scazut nivel din momentul in care NYMEX a deschis tranzactiile futures pe petrol in 1983. Negocierea…

- Prețul unui baril de petrol american, care a devenit negativ pentru prima data in istorie din cauza saturației stocurilor și prabușirii cererii cauzate de pandemia de coronavirus, a sarit marți dimineața in Asia și a revenit ușor peste zero, relateaza AFP. Un baril de West Texas Intermediate pentru…

- Prețul unui baril de petrol american, care a devenit negativ pentru prima data in istorie din cauza saturației stocurilor și prabușirii cererii cauzate de pandemia de coronavirus, a sarit marți dimineața in Asia și a revenit ușor peste zero, relateaza AFP, citat de Hotnews.Marțidimineața, un baril de…

- Petrolul american WTI cu livrare in luna mai a intrat luni in teritoriu negativ pentru prima oara in istorie si a inchis la -37,63 dolari pe baril, pe fondul vanzarilor masive ale traderilor ingrijorati de umplerea rapida a capacitatilor de stocare de la centrul major de depozitare din Cushing, Oklahoma,…

- Prețul unui baril de petrol american, care a devenit negativ pentru prima data în istorie din cauza saturației stocurilor și prabușirii caderii cererii cauzate de pandemia de coronavirus, a sarit marți dimineața în Asia și a revenit ușor peste zero, relateaza AFP. Un baril de West Texas…

- Pretul petrolului american s-a prabusit pana la - 1,43 dolari pe baril, intrand pentru prima data in istorie in teritoriu negativ Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in luna mai, s-a prabusit luni pana la minus 1,43 dolari pe baril, intrand pentru prima oara in istorie…

- In contextul pandemiei de coronavirus, prețul petrolului american a ajuns la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii, informeaza CNBC.Mai exact, prețul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referința pe piața americana, cu livrare in luna mai, a scazut luni cu peste 50%, la sub 8 dolari…

- Contractele futures pentru petrol au scazut puternic luni, iar petrolul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat la un moment dat cu pana la 21%, la 14,47 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din martie 1999, din cauza temerilor ca unitatile americane de stocare vor fi pline din cauza…