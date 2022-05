Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta ale gazelor naturale in Europa au continuat sa scada marti, dupa ce Comisia Europeana a clarificat modul in care companiile din UE pot plati pentru livrarile de gaze rusesti fara a incalca sanctiunile impuse Rusiei de blocul comunitar, transmite Bloomberg.

- Preturile de referinta la gazele naturale in Europa au crescut miercuri, dupa ce Rusia a oprit livrarile in Polonia si Bulgaria, escaladand astfel tensiunile regionale si avertizand continentul ca este decisa in privinta reducerii aprovizionarii, pe fondul divergentelor privind

- Preturile de referinta la gazele naturale in Europa au crescut miercuri, dupa ce Rusia a oprit livrarile in Polonia si Bulgaria.Astfel au escaladat tensiunile regionale si avertizand continentul ca este decisa in privinta reducerii aprovizionarii, pe fondul divergentelor privind plata combustibilului,…

- Preturile de referinta la gazele naturale in Europa au crescut miercuri, dupa ce Rusia a oprit livrarile in Polonia si Bulgaria, escaladand astfel tensiunile regionale si avertizand continentul ca este decisa in privinta reducerii aprovizionarii, pe fondul divergentelor privind plata combustibilului,…

- Prețul gazelor in Europa a crescut pana la 17% dupa ce Rusia a taiat livrarea de gaze Poloniei. Temerile pe piața sunt ca alte state europene ar putea fi lovite, transmite Bloomberg. Deja Gazprom a anunțat ca Bulgaria este urmatoarea țara care nu va mai beneficia de aceasta resursa.

- ​Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe fondul incalzirii vremii si al semnalelor de la Kremlin ca plata in ruble este asteptata abia in luna urmatoare, scrie Bloomberg.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat vineri cu 5,6%, traderii evaluand impactul deciziei Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale, in conditiile in care vremea mai rece ar urma sa majoreze cererea, transmite Bloomberg.