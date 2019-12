CHIȘINAU, 1 dec – Sputnik. La cursul valutar al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru weekend, un dolar american echivaleaza cu 17,44 lei, un euro – cu 19,19 lei, o hrivna ucraineana – cu 72 de bani, un leu romanesc – cu 4,01 lei moldovenești, iar o rubla ruseasca – cu 27 de bani.

Vineri a fost a treia zi consecutiva a saptamanii in care leul s-a depreciat in raport cu principalele valute de referința. In total, euro și dolarul s-au scumpit cu 3-5 bani in aceasta saptamana.

Deprecierea monedei naționale este insa nesemnificativa și lenta in aceasta perioada. Tendința rezulta…