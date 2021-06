Preţul energiei urcă la niveluri record, iar România a ajuns să exporte masiv electricitate Energia spot pentru miercuri se tranzactioneaza la nivelul record de 688 de lei pe MWh (peste 140 de euro), pe varf de consum, desi revenirea centralei de la Cernavoda la capacitate maxima concomitent cu productia hidro foarte buna ar fi trebuit sa „racoreasca“ preturile, scrie ZF. Oamenii din piata spun ca atata vreme cat piata suporta nivelul, Romania fiind cuplata cu statele veci­ne, preturile nu vor scadea. „Jumatate din achizitii se fac acum pe piata spot, la preturile de acum. Este greu de spus ca se vor schimba lu­crurile pe termen lung pentru ca totul s-a scumpit, materiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

