Prețul energiei electrice oprește producția în întreprinderile franceze In fața creșterii alarmante a tarifelor la energie electrica și carburanți, intreprinderile franceze se vad puse in situația unor soluții fara precedent. Unele au preferat sa opreasca producția iar altele au ales sa lucreze noaptea atunci cand tarifele sunt mai mici. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ne aflam intr-un context al cresterii preturilor la energie si gaze naturale, care afecteaza profund Romania. (...) Nu trebuie sa ignoram problemele structurale ale sistemului energetic romanesc, ci sa le rezolvam. Propunem un set de actiuni pe termen scurt. Primul este TVA de la 19% la 5% pentru energie…

- Mihai Constantin, responsabil pentru Politici Climatice si Energetice (Climate & Energy Policy Officer) la WWF Romania, a explicat intr-un interviu acordat Agerpres cum influenteaza gazele naturale pretul energiei electrice.

- De anul viitor, prețul energiei electrice din Polonia va fi mai mare cu 40%. Guvernul polonez intenționeaza sa fie specificat pe facturi ca aceste scumpiri sunt cauzate si de politicile UE privind schimbarile climatice. Polonia este țara cea mai dependenta de carbune din blocul comunitar european. Astfel,…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a anuntat ca se asteapta ca unitatea sa intre in incapacitate de plata in urmatoarele doua luni, din cauza preturilor aproape duble pe care furnizorul de energie electrica le percepe.

- Compania Enel le-a trimis clienților ale caror contracte expira dupa o perioada de 12 luni o scrisoare-oferta care include prețuri mult mai mari, mai precis cu 65% mai mari. Astfel, daca prețul din contractul in derulare este de 0,348 lei/kWh, noua oferta vine cu un preț de 0,575 lei/kWh, adica cu 65.2%…

- Pretul energiei electrice a atins luni un nou nivel record in Spania, dupa o serie de luni cu o tendinta ascendenta de neoprit, ceea ce s-a repercutat in inflatie si in costurile de productie, intr-un moment in care tara incepe sa iasa din puternicul regres economic provocat de pandemia de Covid-19,…

- Pretul energiei electrice pe piata angro s-a triplat in mai putin de o luna, de la o medie de 378 lei/MWh in data de 12 iulie la 1.000 lei/MWh, ceea ce ar putea scumpi considerabil energia electrica la consumatorii finali. Furnizorii afiliati AFEER spun ca fac eforturi sa nu creasca facturile consumatorilor.

- In 2021 s-a definitivat procesul de liberalizare a pieței energiei electrice. Analiștii au cazut imediat de acord ca vor exista majorari de prețuri. Pana la acest moment piața energiei electrice a inregistrat o ușoara creștere din 2010 pana in 2020. Acum, spun aceiași analiști, prețurile au explodat.…