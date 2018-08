Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a avut joi o medie de 268 de lei pe MWh, nivel cu 46% mai mare decat in urma cu doua saptamani, in ziua de 2 august, tot o zi de joi, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier. In ceea ce priveste perioada de varf…

- Pretul energiei electrice pe bursa din Romania este marti cel mai mic dintre pietele cu care tara noastra este cuplata in regiune, fiind chiar si cu 25% mai redus in orele de varf de consum, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului pietei, OPCOM. Astfel, preţul pe piaţa spot (Piaţa…

- Consumatorul casnic n-ar trebui sa fie afectat de scumpirea spectaculoasa a energiei electrice de pe bursa, din ultimele doua saptamani, apreciaza expertii consultati de Ziare.com. Cu toate astea, e greu de crezut ca pretul electricitatii va ramane scazut pe termen mediu si lung, cata vreme Romania…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM, cu livrare miercuri, 23 mai, a depasit bariera de 300 de lei pe MWh, fiind cel mai mare din regiune, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier. Astfel, media la nivelul întregii zile este 277 de lei pe MWh, iar, pentru intervalul…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a ajuns luni la 245 de lei pe MWh in medie, de peste doua ori mai mare decat in urma cu doua saptamani, cand energia costa 112 lei pe MWh, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier. În vârf de consum, adică între…

