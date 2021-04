Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia cuprului a ajuns luni dimineata la 9.650 de dolari pe tona la London Metal Exchange, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ca urmare a asteptarilor ca oferta va fi limitata pe masura ce revenirea economiei mondiale va lua viteza, transmite Bloomberg. Preturile la cupru au crescut odata…

- Cotatia cuprului a ajuns luni dimineata la 9.650 de dolari pe tona la London Metal Exchange, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ca urmare a asteptarilor ca oferta va fi limitata pe masura ce revenirea economiei mondiale va lua viteza, transmite Bloomberg potrivit Agerpres. Preturile la cupru…

- Pretul porumbului a urcat joi la cea mai ridicata valoare din ultimii opt ani, pe fondul pariurilor ca revenirea economiilor, cererea Chinei si evolutiile meteo nefavorabile vor goli silozurile, transmite Bloomberg. La bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la porumb au inregistrat…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu circa 6%, in urma esuarii unei nave in Canalul Suez, din cauza ingrijorarilor ca incidentul ar putea bloca livrarile de titei in regiune, transmite Reuters preluat de news.ro Cresterea a fost sustinuta si de date din SUA referitoare la reluareaactivitatilor…

- Prețul petrolului a explodat: Valoarea barilului a atins maximul din ultimul an In urma unor date peste asteptari referitoare la piata muncii din Statele Unite si a deciziei OPEC si a aliatilor acesteia de a nu creste livrarile de titei in luna aprilie, preturile petrolului au crescut vineri cu circa…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu circa 3%, atingand cele mai ridicate niveluri din peste un an, in urma unor date peste asteptari referitoare la piata muncii din Statele Unite si a deciziei OPEC si a aliatilor acesteia de a nu creste livrarile de titei in luna aprilie, transmite Reuters.…

- Pretul la platina a depasit luni pragul de 1.300 de dolari uncia, pentru prima data in ultimii sase ani, pe fondul pariurilor ca revenirea cererii industriale si normele mai stricte de poluare vor crea un deficit de aprovizionare pentru acest metal utilizat de industria auto, transmite Bloomberg.…

- Cotatiile titeiului au fost sustinute si de nivelurile record atinse de indicii bursieri americani, pe fondul progreselor catre adoptarea unui nou pachet de masuri pentru sustinerea economiei SUA si a unui raport referitor la stabilizarea pietei muncii. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 0,9%, la 59,34…