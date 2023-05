Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru șoferii din Romania! Prețul carburanților s-au ieftinit cu pana la 0,10 lei pe litru comparativ cu ziua precedenta. Motorina a ajuns sa coste mai puțin decat benzina. Care este pretul carburantilor in Romania, astazi, 5 mai 2023.

- Petrom, liderul pieței carburanților din Romania, a ieftinit in aceasta dimineața motorina standard cu 9 bani pe litru. La stațiile Petrom din Capitala, potrivit peco-online și Monitorul Prețurilor, un litru de motorina standard costa intre 6,58 lei și 6,61 lei. Iar benzina standard are prețuri cuprinse…

- Vești bune pentru șoferii din Romania! Ei pot da fuga la stațiile de alimentare cu carburant pentru ca prețul motorinei s-a ieftinit. La mai mult benzinarii prețul a ajuns sub 7 lei litrul, cel mai mic de la inceputul razboiului din Ucraina și pana in prezent. Cat a ajuns sa coste astazi un litru de…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru vineri, 24 martie. Prețul benzinei nu s-a modificat, iar motorina se ieftinește cu 9 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina, șoferii vor scoate din buzunar 24,52 de lei, iar pentru unul…

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 21 in martie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.52 lei/l și 7.32 lei/l. Benzina s-a ieftinit marti cu 0,005-0,010 la statiile Socar, cu 0,006 lei pe litru la statiile Rompetrol si Mol, cu 0,004 lei la…

- Vineri, in cele 5 mari orașe din Romania, prețul benzinei varia intre 6,60 lei/litru in București și 6,63 in Iași sau Constanța. In cazul motorinei, cele mai mici prețuri erau tot in Capitala, dar și in Constanța, potrivit agregatorului peco-online.ro. Bucuresti6.607.273.97Cluj Napoca6.637.303.98Timisoara6.617.303.98Iasi6.637.304.00Constanta6.637.273.98 La…

- In ultima perioada au existat tot mai multe scumpiri, iar carburantul nu a fost lasat deoparte. Prețul sau a crescut in aceasta dimineața cu 4 bani pe litru, conform liderului de piața, Petrom.

- Prețurile carburanților au evoluții opuse in ultima perioada, iar diferența de preț dintre litrul de benzina și cel de motorina s-a redus drastic. Prețul mediu al unui litru de benzina standard in Romania era ieri de 6,59 lei, potrivit Peco Online, iar motorina se comercializa in medie cu 7,38 lei pe…