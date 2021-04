Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca europenii conduc mai putin, pretul pe care il platesc pentru benzina creste pe masura ce rafinariile de pe continent si-au redus productia, dar si-au majorat exporturile de combustibili, transmite Bloomberg. La inceputul acestei luni, diferenta intre pretul la care se tranzactioneaza benzina…

- Prețul benzinei in Europa a crescut considerabil, deși cererea este mai mica din cauza restricțiilor și a masurilor de carantina impuse de pandemia de coronavirus. Motivul este dat de rafinariile de pe continent care si-au redus productia, dar si-au majorat exporturile de combustibili.

- Dupa scumpirile din ultima perioada, prețul benzinei in Republica Moldova a ajuns sa fie, de departe, cel mai ridicat printre statele CSI. Mai mult decat atat, diferența fața de prețul din Romania este cea mai mica din istorie, transmite cotidianul.md. Potrivit site-ului Autotraveler, care monitorizeaza…

- Cererea externa pentru bicicletele electrice produse in Turcia a crescut de patru ori in 2020, comparativ cu 2019, exporturile ajungand la 39,2 milioane de dolari, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19), informeaza publicatia Daily Sabah potrivit Agerpres. Conform datelor Asociatiei…

- Din martie pana in decembrie 2020, China a exportat 224 miliarde de maști sanitare, echivalentul a aproape 40 de maști pentru fiecare persoana de pe glob, relateaza Bloomberg . Valoarea acestor exporturi este de 340 miliarde de yuani (aproape 43 miliarde de euro), ceea ce reprezinta aproximativ 2%…

- Exporturile Chinei ar putea fi limitate de un deficit neașteptat de containere maritime. Cererea mondiala pentru produsele ”made in China” a explodat in ultimele luni Cererea globala pentru produsele chineze a fost atat de puternica in ultima perioada, incat a creat o criza de containere…