- Gigi Becali este, de departe, unul dintre cei mai milostivi și generoși afaceriști din Romania. Toți romanii știu faptul ca latifundiarul din Pipera este o persoana darnica, iar in perioada Craciunului a fost intotdeauna atent cu oamenii aflați in dificultate, intr-o situație ingrijoratoare. Patronul…

- Teodora Becali este una dintre cele mai tinere milionare din Romania. Fiica latifundiarului din Pipera are o situație materiala foarte buna, iar, recent, șatena a pus mana pe o suma impresionanta de bani. La 26 de ani, fata cea mare a patronului FCSB se poate lauda cu o adevarata avere stransa. Se pare…

- Moruțan a ajuns la Galatasaray, dupa ce turcii au platit 3,5 milioane de euro. Patronul celor de la FCSB a dezvaluit motivul pentru care internaționalul roman nu mai avea loc la vicecampioana Romaniei.Pentru a vedea intreaga declarație a lui Gigi Becali despre fotbalistul pe care spera sa obțina zeci…

- Gigi Becali este tot mai contestat dupa ultimele evenimente petrecute la FCSB, iar fanii roș-albaștrilor și-au pierdut definitiv rabdarea cu acesta și i-au cerut sa vanda echipa și sa plece. Auzind asta, Becali le-a transmis suporterilor ca este de acord cu acest lucru și cere 10 milioane de euro in…

- Jean Vladoiu, președintele celor de la FC Argeș, vrea sa mearga pana la capat in Cupa Romaniei. Crede ca e posibil chiar și fara Grigore Turda (24 de ani), liderul defensivei. FC Argeș a obținut in-extremis calificarea in sferturile Cupei Romaniei. A revenit de la 0-1 in fața lui Dinamo, golul decisiv…

- Comunicat de presa| Președintele PSD Alba, Radu Tuhuț: Prețurile polițelor RCA au explodat din cauza unui guvern PNL incapabil sa iși protejeze cetațenii! Președintele PSD Alba, Radu Tuhuț: Prețurile polițelor RCA au explodat din cauza unui guvern PNL incapabil sa iși protejeze cetațenii! Trag un semnal…

- Victor Becali (60 de ani), impresar de jucatori, a comentat situația sumei transferului lui Moruțan de la FCSB la Galatasaray și polemica iscata de mutarea acestuia Dupa ce s-a aflat ca patronul echipei, Gigi Becali, a mințit in privința sumei de transfer al lui Olimpiu Moruțan, patronul roș-albaștrilor…

- Pobleme pentru milioane de șoferi, din cauza City Insurance, companie aflata in pragul falimentului. Compania City Insurance, care deține 45% din piața RCA din Romania, este amenințata cu falimentul dupa ce nu a putut aduce 150 de milioane de euro capital minim iar acum este la mana ASF. Deja service-urile…