Ministerul Finantelor (MF) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 171 de luni, prin care intentiona sa atraga 400 de milioane de lei, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat, conform Agerpres. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala de 368,5 milioane de lei.



