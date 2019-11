Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Serbiei a cumparat noua tone de aur in luna octombrie, majorandu-si rezervele de metal pretios, asa cum a cerut presedintele Aleksandar Vucic, transmite Bloomberg.Prin aceste achizitii, Serbia urmeaza exemplul Ungariei si Poloniei, tari care si-au majorat rezervele de aur…

- Diplomatul american a sosit la Belgrad dupa vizite la Pristina si Skopje destinate evaluarii situatiei dupa decizia Bruxellesului. Blocajul, venit in urma opozitiei Frantei sustinute de Olanda si Danemarca, a provocat un val de deceptie si indignare in Macedonia de Nord si Albania, dar si in randul…

- Serbia a semnat acordul de aderare la Uniunea Economica Euroasiatica (EEU). Documentul semnat de premierul Ana Brnabic, impreuna cu omologii sai din Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan și Kyrgyzstan.

- Scorul general obtinut de România este de 64,4 puncte din 100, în crestere cu 0,9 puncte comparativ cu situatia din 2018. Înaintea României se afla state precum Cehia (locul 32), Polonia (37), Slovacia (42), Rusia (43), Ungaria (47) si Bulgaria (49). România devanseaza…