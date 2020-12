Stiri pe aceeasi tema

- Vaste sisteme automate asigura viața noastra de zi cu zi, de la lanțurile de aprovizionre la programele de tranzacționare bursiera de mare viteza, insa incepem sa pierdem controlul asupra lor, arata scriitorul Tim Maughan in publicația online OneZero, specializata pe impactul tehnologiei asupra oamenilor.Viețile…

- Criza epidemiologica a dat peste cap tot sistemul educațional romanesc. Inca din vara elevii din preuniversitar au fost obligați sa treaca in sistemul de predare online. Majoritatea orelor de pregatire pentru examenele naționale s-au ținut in sistem hibrid. O parte in online, o parte la clasa. Monica…

- Asya Branch, in varsta de 22 de ani, din Mississippi, studenta la jurnalism, va reprezenta America la Miss Univers, anul viitor, transmite www.hitc.com . Competiția ar fi trebuit sa aiba loc in primavara, dar a fost amanata pana acum din cauza pandemiei. Asya a reprezentat statul Mississippi și a primit…

- Legea promulgata miercuri de presedintele Klaus Iohannis va intra in vigoare la 1 ianuarie 2021. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea Codului fiscal in vederea eliminarii neclaritatilor privind interpretarea stabilirii scutirilor pentru cladirile si terenurile utilizate pentru…

- Cel putin 19 persoane - majoritatea studenti - au fost ucise, iar alte 22 ranite intr-un atac, luni, de catre trei barbati inarmati care au luat cu asalt Universitatea din Kabul, a anuntat Guvernul afgan, relateaza AFP.

- Sistemul judiciar din Coreea de Nord practica pe scara larga tortura, umilirea si obtinerea de marturisiri prin constrangere si ii trateaza pe detinuti "mai rau ca pe animale", a transmis luni Human Rights Watch (HRW) intr-un raport, citat de AFP, relateaza AGERPRES.Organizatia de aparare…

- Valul doi al epidemiei COVID lovește puternic in Ottawa, Canada, iar acest lucru este indicat de masuratoarea nivelului de virus prezent in apele menajere ale orașului, potrivit cercetatorilor citați de televiziunea canadiana CTV.In ultimele saptamani, cercetatorii au fost șocați de nivelul ridicat…