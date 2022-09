Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul chinez de baterii Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) a semnat luni un acord imobiliar cu orașul Debrețin, in Ungaria, marcand oficial inceperea construcției celei de-a doua fabrici europene a acestuia. Construcția noii fabrici CATL din Ungaria ar trebui sa inceapa in acest…

- Gigantul rus Rosatom va incepe construcția a doua noi reactoare nucleare in Ungaria in urmatoarele saptamani, a anunțat ministrul de externe ungar. Acordul, incheiat intre Rusia și statul UE in 2014, vizeaza extinderea centralei nucleare de la Paks. Industria nucleara a Rusiei nu a fost supusa sancțiunilor…

- Autoritatea pentru Energie Atomica din Ungaria a acordat licenta de constructie pentru doua noi reactoare la centrala atomica de la Paks, care sunt construite de grupul rus Rosatom, relateaza Reuters . Situata la 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala nucleara de la Paks a fost construita in anii…

- Agenția publica maghiara MTI scrie ca guvernul Ungariei nu va mai lansa in urmatorii doi ani noi investiții transfrontaliere – in regiunile locuite de maghiari, printre care și Transilvania – deoarece Budapesta se concentreaza pe finalizarea celor deja incepute. Agenția il citeaza pe primarul din…

- Tarile UE au incheiat saptamana trecuta un acord pentru a-si reduce cererea de gaze, pentru a incerca sa umple depozitele de gaze si sa se pregateasca pentru o posibila intrerupere completa a livrarilor Rusiei. Acordul cere tuturor tarilor UE sa reduca voluntar consumul de gaze cu 15% in aceasta iarna…

- Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, considera ca premierul maghiar Viktor Orban „trebuie izolat internațional” dupa discursul din Romania și a anunțat ca va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Președintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat insa pentru Libertatea ca demersul…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca ultimatumul public dat UDMR de presedintele Klaus Iohannis pentru clarificarea pozitiei fata de discursul premierului ungar, Viktor Orban la Tusnad, arata ca seful statului vrea ca formatiunea lui Kelemen Hunor sa plece de la guvernare, iar daca acest lucru s-ar intampla,…

- Cei care critica discursul susținut de premierul naționalist ungar Viktor Orban la Tușnad „nu ințeleg diferența dintre amestecul diferitelor grupuri etnice care provin toate din sfera culturala iudeo-creștina și amestecul de popoare din diferite civilizații”, a reacționat purtatorul de cuvant al guvernului…